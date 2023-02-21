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Вечтомов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Вечтомов Иван Александрович

Мать: Вечтомова Клавдия Стефановна

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Вечтомов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Вечтомова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Агния Николаевна

Мать ребёнка: Вечтомова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вечтомова Валентина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Порзи с 1886
Смерть
1914
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