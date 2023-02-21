Вечтомов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Вечтомов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Вечтомова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Агния Николаевна
Мать ребёнка: Вечтомова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вечтомова Валентина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Порзи с 1886
Смерть
1914