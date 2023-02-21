Вечтомова (Анисимова) Клавдия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вечтомова (Анисимова) Клавдия Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1832

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Калерия Ивановна

Отец ребёнка: Вечтомов Иван Александрович

Рождение ребёнка
03.05.1855

Сын: Вечтомов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Вечтомов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Вечтомов Николай Иванович

Отец ребёнка: Вечтомов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Вечтомов Павел Иванович

Отец ребёнка: Вечтомов Иван Александрович

Рождение ребёнка
23.12.1858

Сын: Вечтомов Федор Иванович

Отец ребёнка: Вечтомов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Поршнева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Вечтомов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Утробина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Вечтомов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Верещагина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Вечтомов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вечтомов Константин Иванович

Отец ребёнка: Вечтомов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Вечтомов Иван Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
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