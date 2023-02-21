Вечтомова (Анисимова) Клавдия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.06.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Калерия Ивановна
Отец ребёнка: Вечтомов Иван Александрович
Рождение ребёнка
03.05.1855
Сын: Вечтомов Евгений Иванович
Отец ребёнка: Вечтомов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Вечтомов Николай Иванович
Отец ребёнка: Вечтомов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Вечтомов Иван Александрович
Рождение ребёнка
23.12.1858
Отец ребёнка: Вечтомов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Поршнева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Вечтомов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Утробина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Вечтомов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Верещагина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Вечтомов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вечтомов Константин Иванович
Отец ребёнка: Вечтомов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Вечтомов Иван Александрович
Работа или профессия
Неизвестно