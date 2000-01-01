Вечтомова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вечтомова Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1879 г.р.
Около 1893 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Вечтомов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Вечтомов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Агния Николаевна

Отец ребёнка: Вечтомов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вечтомов Николай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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