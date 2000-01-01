Вечтомова (Князева) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти04.06.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Рубинская Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Вечтомов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Вечтомов Ипполит Николаевич
Отец ребёнка: Вечтомов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Катаева Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Вечтомов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Вечтомов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Вечтомов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Вечтомов Павел Николаевич
Отец ребёнка: Вечтомов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Виноградова Серафима Николаевна
Отец ребёнка: Вечтомов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Виноградова Алевтина Николаевна
Отец ребёнка: Вечтомов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Вечтомов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Вечтомов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Мултановская Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Вечтомов Николай Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.06.1900