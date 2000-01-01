Вечтомова (Князева) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вечтомова (Князева) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

04.06.1900

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Рубинская Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Вечтомов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Вечтомов Ипполит Николаевич

Отец ребёнка: Вечтомов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Катаева Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Вечтомов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Вечтомов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Вечтомов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Вечтомов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Вечтомов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Виноградова Серафима Николаевна

Отец ребёнка: Вечтомов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Виноградова Алевтина Николаевна

Отец ребёнка: Вечтомов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Вечтомов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Вечтомов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Мултановская Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Вечтомов Николай Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.06.1900
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