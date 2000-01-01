Вечтомов Петр Ипполитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вечтомов Петр Ипполитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Вечтомов Ипполит Николаевич

Мать: Вечтомова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Вечтомова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Нина Петровна

Мать ребёнка: Вечтомова Екатерина Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
г. Сарапул 1901, с. Медяны с 1902, священник с 1914
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