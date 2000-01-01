Вечтомов Петр Ипполитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Вечтомова Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Нина Петровна
Мать ребёнка: Вечтомова Екатерина Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
г. Сарапул 1901, с. Медяны с 1902, священник с 1914