Вечтомов Владимир Ипполитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти01.03.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Раиса Владимировна
Мать ребёнка: Вечтомова Серафима Александровна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Вечтомов Василий Владимирович
Мать ребёнка: Вечтомова Серафима Александровна
Мещеряково, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик с. Мещеряково 1887-1900
Смерть
01.03.1900