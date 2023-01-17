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Вечтомов Владимир Ипполитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

01.03.1900

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Вечтомов Ипполит Николаевич

Мать: Вечтомова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Раиса Владимировна

Мать ребёнка: Вечтомова Серафима Александровна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Вечтомов Василий Владимирович

Мать ребёнка: Вечтомова Серафима Александровна

Мещеряково, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик с. Мещеряково 1887-1900
Смерть
01.03.1900
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