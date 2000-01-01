Вечтомова Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Вечтомов Владимир Ипполитович
Отец ребёнка: Вечтомов Ипполит Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Вечтомов Николай Ипполитович
Отец ребёнка: Вечтомов Ипполит Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Вечтомов Петр Ипполитович
Отец ребёнка: Вечтомов Ипполит Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно