Миронова (Тихонова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Тихонова) Анна Федоровна

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Место рождения

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

30.08.1905

Дата смерти

18.07.1964

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1905

Отец: Тихонов Федор Петров

Мать: Агафья Федорова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Крещение
31.08.1905
Godparents:д. Жемайловка Федор Михайлов Павлюткин и д. Починок Петра Тимофеева Андриянова жена Варвара Петрова
Рождение ребёнка
16.06.1924

Сын: Миронов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Миронов Сергей Николаевич

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.07.1926

Сын: Миронов Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Миронов Сергей Николаевич

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.11.1927

Дочь: Харитонова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Миронов Сергей Николаевич

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.12.1932

Дочь: Федина Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Миронов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
05.06.1935

Дочь: Крутикова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Миронов Сергей Николаевич

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.07.1941

Дочь: Захарова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Миронов Сергей Николаевич

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.09.1946

Сын: Миронов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Миронов Сергей Николаевич

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Сергей Николаевич

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Сергей Николаевич

Развод
Неизвестно

Муж: Миронов Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Сергей Николаевич

Смерть
18.07.1964
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