Миронова (Тихонова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения30.08.1905
Дата смерти18.07.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1905
Отец: Тихонов Федор Петров
Мать: Агафья Федорова
Крещение
31.08.1905
Godparents:д. Жемайловка Федор Михайлов Павлюткин и д. Починок Петра Тимофеева Андриянова жена Варвара Петрова
Рождение ребёнка
16.06.1924
Сын: Миронов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Миронов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
12.07.1926
Отец ребёнка: Миронов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
23.11.1927
Дочь: Харитонова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Миронов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
26.12.1932
Дочь: Федина Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Миронов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
05.06.1935
Дочь: Крутикова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Миронов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
16.07.1941
Дочь: Захарова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Миронов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
11.09.1946
Отец ребёнка: Миронов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
18.07.1964