Крутикова (Миронова) Нина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения05.06.1935
Дата смерти28.05.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1935
Отец: Миронов Сергей Николаевич
Мать: Миронова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
03.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крутиков Леонид Александрович
Магаданская обл., Сусуманский р-н., п. Нексикон
Бракосочетание
05.01.1965
Фрунзенский отдел ЗАГС г. Москвы
Рождение ребёнка
31.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крутиков Леонид Александрович
Развод
Неизвестно
Муж: Чикин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чикин ?
Смерть
28.05.2004
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское кладбище