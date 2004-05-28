Крутикова (Миронова) Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутикова (Миронова) Нина Сергеевна

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

05.06.1935

Дата смерти

28.05.2004

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1935

Отец: Миронов Сергей Николаевич

Мать: Миронова Анна Федоровна

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крутиков Леонид Александрович

Магаданская обл., Сусуманский р-н., п. Нексикон
Бракосочетание
05.01.1965

Муж: Крутиков Леонид Александрович

Фрунзенский отдел ЗАГС г. Москвы
Рождение ребёнка
31.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крутиков Леонид Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Чикин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чикин ?

Смерть
28.05.2004
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское кладбище
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