Харитонова (Миронов) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Миронов) Мария Сергеевна

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

23.11.1927

Дата смерти

24.06.2019

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Около 1957 г.р.
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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1927

Отец: Миронов Сергей Николаевич

Мать: Миронова Анна Федоровна

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харитонов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1957

Сын: Харитонов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Харитонов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харитонов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харитонов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харитонов Михаил Иванович

Смерть
24.06.2019
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Куркинское кладбище
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