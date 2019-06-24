Харитонова (Миронов) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения23.11.1927
Дата смерти24.06.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1927
Отец: Миронов Сергей Николаевич
Мать: Миронова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
20.06.1951
Рождение ребёнка
Около 1957
Сын: Харитонов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Харитонов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
24.06.2019
Похороны
Неизвестно
Куркинское кладбище