Харитонов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритонов Иван Михайлович

Харитонов Иван Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1957

Отец: Харитонов Михаил Иванович

Мать: Харитонова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close