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Харитонов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Около 1957 г.р.
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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Харитонов Иван Николаевич

Мать: Харитонова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
20.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харитонова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1957

Сын: Харитонов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Харитонова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харитонова Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харитонова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харитонова Мария Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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