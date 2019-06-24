Харитонов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
20.06.1951
Рождение ребёнка
Около 1957
Сын: Харитонов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Харитонова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно