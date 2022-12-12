Харитонов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.01.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1899
Бракосочетание
07.05.1917
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Харитонов Александр Иванович
Мать ребёнка: Харитонова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Харитонов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Харитонова Екатерина Петровна
Военная служба
Неизвестно
Куркинский РВК, Тульская обл., Куркинский р-н
Смерть
Неизвестно