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Харитонов Иван Николаевич

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

05.01.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1899

Отец: Харитонов Николай Филиппов

Мать: Харитонова Лукерья Семенова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
07.05.1917

Жена: Харитонова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Харитонов Александр Иванович

Мать ребёнка: Харитонова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Харитонов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Харитонова Екатерина Петровна

Военная служба
Неизвестно
Куркинский РВК, Тульская обл., Куркинский р-н
Смерть
Неизвестно
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