Захарова (Миронова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Миронова) Анна Сергеевна

Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

16.07.1941

Дата смерти

13.08.2009

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
16.07.1941

Отец: Миронов Сергей Николаевич

Мать: Миронова Анна Федоровна

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Александр Фролович

Рождение ребёнка
25.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Александр Фролович

Рождение ребёнка
02.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Александр Фролович

Рождение ребёнка
01.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Александр Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Александр Фролович

Смерть
13.08.2009
Тульская обл., Куркинский р-н., п. Птань
Похороны
Неизвестно
Куркинское кладбище