Захарова (Миронова) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения16.07.1941
Дата смерти13.08.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1941
Отец: Миронов Сергей Николаевич
Мать: Миронова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
06.10.1965
Рождение ребёнка
25.12.1968
Рождение ребёнка
02.02.1978
Рождение ребёнка
01.03.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.2009
Тульская обл., Куркинский р-н., п. Птань
Похороны
Неизвестно
Куркинское кладбище