(Устинова) Агафья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Устинова) Агафья Федорова

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Место рождения

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Устинов Федор Иванов

Мать: Устинова Евдокия Иванова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
23.05.1899

Муж: Тихонов Федор Петров

Пожених: д. Жемайловка Андрей Петров Мурашкин и Федор Михайлов Павлюткин; По невест: Александр Григорьев Мурашкин и сельца Александровского Константин Федоров Кузнецов.
Рождение ребёнка
30.08.1905

Дочь: Миронова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Тихонов Федор Петров

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1906

Сын: Тихонов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Тихонов Федор Петров

Рождение ребёнка
1906

Сын: Тихонов Иван Федорович

Отец ребёнка: Тихонов Федор Петров

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Тихонов Федор Петров

Рождение ребёнка
30.01.1910

Сын: Тихонов Семен Федорович

Отец ребёнка: Тихонов Федор Петров

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1911

Сын: Тихонов Кузьма Федорович

Отец ребёнка: Тихонов Федор Петров

Рождение ребёнка
21.11.1913

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Тихонов Федор Петров

Рождение ребёнка
13.05.1917

Сын: Тихонов Федор Федорович

Отец ребёнка: Тихонов Федор Петров

Тульская обл., Куркинский р-н., д. Каменка
Смерть
Неизвестно
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