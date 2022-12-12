(Устинова) Агафья Федорова
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Устинов Федор Иванов
Мать: Устинова Евдокия Иванова
Бракосочетание
23.05.1899
Муж: Тихонов Федор Петров
Пожених: д. Жемайловка Андрей Петров Мурашкин и Федор Михайлов Павлюткин; По невест: Александр Григорьев Мурашкин и сельца Александровского Константин Федоров Кузнецов.
Рождение ребёнка
30.08.1905
Дочь: Миронова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Тихонов Федор Петров
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Тихонов Федор Петров
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Тихонов Федор Петров
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Тихонов Федор Петров
Рождение ребёнка
30.01.1910
Отец ребёнка: Тихонов Федор Петров
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Тихонов Федор Петров
Рождение ребёнка
21.11.1913
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Тихонов Федор Петров
Рождение ребёнка
13.05.1917
Отец ребёнка: Тихонов Федор Петров
Тульская обл., Куркинский р-н., д. Каменка
Смерть
Неизвестно