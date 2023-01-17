Миронов Петр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1926
Отец: Миронов Сергей Николаевич
Мать: Миронова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
18.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно