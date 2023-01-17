Миронов Петр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Петр Сергеевич

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

12.07.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
12.07.1926

Отец: Миронов Сергей Николаевич

Мать: Миронова Анна Федоровна

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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