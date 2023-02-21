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Кузнецов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

26.04.1771

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Кузнецов Ларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Кузнецов Григорий

Мать ребёнка: Кузнецова Агафья Вавиловна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Кузнецов Сысой

Мать ребёнка: Кузнецова Агафья Вавиловна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Кузнецов Захар

Мать ребёнка: Кузнецова Агафья Вавиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Агафья Вавиловна

Смерть
26.04.1771
Верхнее Чуево
Свидетели: крестьянин Тарас Смирнов, Илья Крюков, женка Матрена Банникова
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