Кузнецов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смерти26.04.1771
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Кузнецов Ларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Кузнецов Григорий
Мать ребёнка: Кузнецова Агафья Вавиловна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Кузнецов Сысой
Мать ребёнка: Кузнецова Агафья Вавиловна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Кузнецов Захар
Мать ребёнка: Кузнецова Агафья Вавиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1771
Верхнее Чуево
Свидетели: крестьянин Тарас Смирнов, Илья Крюков, женка Матрена Банникова