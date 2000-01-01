Кузнецов Ларион
Место рожденияНе указано
Дата рождения1642
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1642
Отец: Кузнецов Афанасий
Мать: не указана
тамбовская область шацкий уезд село никольское, село Гумны
Рождение ребёнка
1682
Сын: Кузнецов Михаил
Мать ребёнка: Кузнецова Неизвестно
Рождение ребёнка
1687
Сын: Кузнецов Сергей
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Неизвестно
Смерть
Неизвестно