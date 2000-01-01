Кузнецов Ларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Ларион

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1642

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1642

Отец: Кузнецов Афанасий

Мать: не указана

тамбовская область шацкий уезд село никольское, село Гумны
Рождение ребёнка
1682

Сын: Кузнецов Михаил

Мать ребёнка: Кузнецова Неизвестно

Рождение ребёнка
1687

Сын: Кузнецов Сергей

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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