Кузнецов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Кузнецов Сергей
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Кузнецов Петр
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Кузнецов Тарас
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно