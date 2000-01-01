Кузнецов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Григорий

Кузнецов Григорий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Кузнецов Сергей

Мать: Кузнецова Агафья Вавиловна

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Кузнецов Петр

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Кузнецов Тарас

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анна Митрофановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close