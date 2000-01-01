Кузнецова Анна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Анна Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий

Рождение ребёнка
1753

Сын: Кузнецов Петр

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий

Рождение ребёнка
1755

Сын: Кузнецов Тарас

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Григорий

Смерть
Неизвестно
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