Кузнецова Анна Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий
Рождение ребёнка
1753
Сын: Кузнецов Петр
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий
Рождение ребёнка
1755
Сын: Кузнецов Тарас
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Григорий
Смерть
Неизвестно