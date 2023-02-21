Кузнецова Агафья Вавиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Агафья Вавиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1683

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1687 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Кузнецов Григорий

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей

Рождение ребёнка
1736

Сын: Кузнецов Сысой

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей

Рождение ребёнка
1739

Сын: Кузнецов Захар

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Сергей

Смерть
Неизвестно
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