Кузнецова Агафья Вавиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1683
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Кузнецов Григорий
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей
Рождение ребёнка
1736
Сын: Кузнецов Сысой
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей
Рождение ребёнка
1739
Сын: Кузнецов Захар
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Сергей
Смерть
Неизвестно