Кузнецов Сысой — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Сысой

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Кузнецов Сергей

Мать: Кузнецова Агафья Вавиловна

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Игнатовна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кузнецов Мелентий

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Игнатовна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Игнатовна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Кузнецов Сидор

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Игнатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Дарья Игнатовна

Смерть
Неизвестно
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