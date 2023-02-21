Кузнецов Сысой
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Кузнецов Сергей
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Игнатовна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кузнецов Мелентий
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Игнатовна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Игнатовна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Кузнецов Сидор
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Игнатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно