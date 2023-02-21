Кузнецова Дарья Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Дарья Игнатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Кузнецов Сысой

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кузнецов Мелентий

Отец ребёнка: Кузнецов Сысой

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кузнецов Сысой

Рождение ребёнка
1763

Сын: Кузнецов Сидор

Отец ребёнка: Кузнецов Сысой

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Сысой

Смерть
Неизвестно
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