Масионис (Рычкова) Галина Александровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.04.1937
Дата смерти2015
ПолЖенский
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1937
Россия
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Афанасьев ?
Рождение ребёнка
21.06.1964
Сын: Масионис Андрей Витаутасович
Отец ребёнка: Masionis Vytautas Stasys Andriaus
Россия
Развод
Неизвестно
Муж: Афанасьев ?
Смерть
2015
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно