Масионис (Рычкова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масионис (Рычкова) Галина Александровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

14.04.1937

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1937

Отец: Рычков (rychkov) Александр Федорович (Aleksandr Fedorovich)

Мать: Рычкова Глафира Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Афанасьев ?

Рождение ребёнка
21.06.1964

Сын: Масионис Андрей Витаутасович

Отец ребёнка: Masionis Vytautas Stasys Andriaus

Россия
Развод
Неизвестно

Муж: Афанасьев ?

Смерть
2015
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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