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Рычкова Глафира Ивановна

Место рождения

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.04.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Рычков (rychkov) Николай Александрович

Отец ребёнка: Рычков (rychkov) Александр Федорович (Aleksandr Fedorovich)

Россия, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 15.01.1925

Сын: Рычков Игорь Александрович

Отец ребёнка: Рычков (rychkov) Александр Федорович (Aleksandr Fedorovich)

Рождение ребёнка
02.07.1926

Дочь: Житарева Роза Александровна

Отец ребёнка: Рычков (rychkov) Александр Федорович (Aleksandr Fedorovich)

Маныловский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.04.1937

Дочь: Масионис Галина Александровна

Отец ребёнка: Рычков (rychkov) Александр Федорович (Aleksandr Fedorovich)

Россия
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Грасенкова Елена Александровна

Отец ребёнка: Рычков (rychkov) Александр Федорович (Aleksandr Fedorovich)

Россия, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма Александровна

Отец ребёнка: Рычков (rychkov) Александр Федорович (Aleksandr Fedorovich)

Смерть
Неизвестно
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