Рычкова Глафира Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.04.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1904
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Рычков (rychkov) Николай Александрович
Отец ребёнка: Рычков (rychkov) Александр Федорович (Aleksandr Fedorovich)
Россия, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 15.01.1925
Рождение ребёнка
02.07.1926
Дочь: Житарева Роза Александровна
Отец ребёнка: Рычков (rychkov) Александр Федорович (Aleksandr Fedorovich)
Маныловский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.04.1937
Дочь: Масионис Галина Александровна
Отец ребёнка: Рычков (rychkov) Александр Федорович (Aleksandr Fedorovich)
Россия
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Грасенкова Елена Александровна
Отец ребёнка: Рычков (rychkov) Александр Федорович (Aleksandr Fedorovich)
Россия, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римма Александровна
Отец ребёнка: Рычков (rychkov) Александр Федорович (Aleksandr Fedorovich)
Смерть
Неизвестно