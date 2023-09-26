Masionis Vytautas Stasys Andriaus
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1934
Дата смерти21.05.1976
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1934
Отец: Masionis Andrius
Мать: Masionienė Anelė
Рождение ребёнка
21.06.1964
Сын: Масионис Андрей Витаутасович
Мать ребёнка: Масионис Галина Александровна
Россия
Смерть
21.05.1976
Матурино, Воронинская волость, Череповецкий уезд
Причина смерти: Несчастный случай | Совхоз «Комсомолец»