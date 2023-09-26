Masionis Vytautas Stasys Andriaus — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Masionis Vytautas Stasys Andriaus

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1934

Дата смерти

21.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1934

Отец: Masionis Andrius

Мать: Masionienė Anelė

Рождение ребёнка
21.06.1964

Сын: Масионис Андрей Витаутасович

Мать ребёнка: Масионис Галина Александровна

Россия
Смерть
21.05.1976
Матурино, Воронинская волость, Череповецкий уезд
Причина смерти: Несчастный случай | Совхоз «Комсомолец»
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