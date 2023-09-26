Masionienė (Stočkūnaitė) Anelė
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Stočkūnas ???
Мать: ???
Рождение ребёнка
Между 1914 и 1954
Дочь: Masionytė не известно была сестра или брат
Отец ребёнка: Masionis Andrius
Рождение ребёнка
06.12.1934
Сын: Masionis Vytautas Stasys Andriaus
Отец ребёнка: Masionis Andrius
Смерть
Неизвестно