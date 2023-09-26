Masionienė (Stočkūnaitė) Anelė — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Masionienė (Stočkūnaitė) Anelė

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Stočkūnas ???

Мать: ???

Рождение ребёнка
Между 1914 и 1954

Дочь: Masionytė не известно была сестра или брат

Отец ребёнка: Masionis Andrius

Рождение ребёнка
06.12.1934

Сын: Masionis Vytautas Stasys Andriaus

Отец ребёнка: Masionis Andrius

Смерть
Неизвестно
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