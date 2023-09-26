(Афанасьева) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Афанасьева) Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Афанасьев ?

Мать: Масионис Галина Александровна

Рождение ребёнка
08.08.1977

Сын: Тетюев Александр

Отец ребёнка: Тетюев ?

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.05.1982

Сын: Суворов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Суворов Александр Михайлович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.06.1985

Сын: Сверчков Валентин Александрович

Отец ребёнка: Сверчков Александр

Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 06.09.1988

Дочь: Красикова Совкова Галина Александровна

Отец ребёнка: Сверчков Александр

Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сверчков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тетюев ?

Смерть
2008
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