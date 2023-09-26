(Афанасьева) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: Афанасьев ?
Рождение ребёнка
08.08.1977
Сын: Тетюев Александр
Отец ребёнка: Тетюев ?
Рождение ребёнка
17.05.1982
Сын: Суворов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Суворов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
26.06.1985
Сын: Сверчков Валентин Александрович
Отец ребёнка: Сверчков Александр
Рождение ребёнка
До 06.09.1988
Дочь: Красикова Совкова Галина Александровна
Отец ребёнка: Сверчков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сверчков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тетюев ?
Смерть
2008