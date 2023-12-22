Рычков (Rychkov) Александр Федорович (Aleksandr Fedorovich)
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти31.01.1944
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Рычков (rychkov) Федор (Fedor)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Рычков (rychkov) Николай Александрович
Мать ребёнка: Рычкова Глафира Ивановна
Россия, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 15.01.1925
Сын: Рычков Игорь Александрович
Мать ребёнка: Рычкова Глафира Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1926
Дочь: Житарева Роза Александровна
Мать ребёнка: Рычкова Глафира Ивановна
Маныловский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.04.1937
Дочь: Масионис Галина Александровна
Мать ребёнка: Рычкова Глафира Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Грасенкова Елена Александровна
Мать ребёнка: Рычкова Глафира Ивановна
Россия, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римма Александровна
Мать ребёнка: Рычкова Глафира Ивановна
Смерть
31.01.1944
Причина смерти: На войне