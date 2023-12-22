Рычков (Rychkov) Александр Федорович (Aleksandr Fedorovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычков (Rychkov) Александр Федорович (Aleksandr Fedorovich)

Место рождения

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

31.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Рычков (rychkov) Федор (Fedor)

Мать: не указана

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Рычков (rychkov) Николай Александрович

Мать ребёнка: Рычкова Глафира Ивановна

Россия, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 15.01.1925

Сын: Рычков Игорь Александрович

Мать ребёнка: Рычкова Глафира Ивановна

Рождение ребёнка
02.07.1926

Дочь: Житарева Роза Александровна

Мать ребёнка: Рычкова Глафира Ивановна

Маныловский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.04.1937

Дочь: Масионис Галина Александровна

Мать ребёнка: Рычкова Глафира Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Грасенкова Елена Александровна

Мать ребёнка: Рычкова Глафира Ивановна

Россия, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма Александровна

Мать ребёнка: Рычкова Глафира Ивановна

Смерть
31.01.1944
Причина смерти: На войне
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