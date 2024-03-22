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Буяновъ Петръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.06.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1864

Отец: Буяновъ Василий Стефановъ

Мать: Буянова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Буянова Аполлинария

Мать ребёнка: Буянова Агрипина

Рождение ребёнка
28.08.1888

Дочь: Серкова Надежда

Мать ребёнка: Буянова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1891

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Буянова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1892

Сын: Буяновъ Василий

Мать ребёнка: Буянова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1899

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Буянова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1901

Сын: Буяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Буянова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1903

Сын: Буяновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Буянова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.04.1904

Жена: Ляпкина, Бянова Гликерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1905

Сын: Буяновъ Петръ

Мать ребёнка: Ляпкина, Бянова Гликерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1907

Дочь: Сударчикова$45 Прасковья

Мать ребёнка: Ляпкина, Бянова Гликерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1909

Сын: Буяновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Ляпкина, Бянова Гликерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1911

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ляпкина, Бянова Гликерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1915

Сын: Буяновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Ляпкина, Бянова Гликерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буянова Агрипина

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