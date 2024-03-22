Буяновъ Петръ
Место рождения
Дата рождения25.06.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Буяновъ Василий Стефановъ
Мать: Буянова Марья
Дочь: Буянова Аполлинария
Мать ребёнка: Буянова Агрипина
Дочь: Серкова Надежда
Мать ребёнка: Буянова Агрипина
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Буянова Агрипина
Сын: Буяновъ Василий
Мать ребёнка: Буянова Агрипина
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Буянова Агрипина
Сын: Буяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Буянова Агрипина
Сын: Буяновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Буянова Агрипина
Жена: Ляпкина, Бянова Гликерья
Сын: Буяновъ Петръ
Мать ребёнка: Ляпкина, Бянова Гликерья
Дочь: Сударчикова$45 Прасковья
Мать ребёнка: Ляпкина, Бянова Гликерья
Сын: Буяновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Ляпкина, Бянова Гликерья
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Ляпкина, Бянова Гликерья
Сын: Буяновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Ляпкина, Бянова Гликерья
Жена: Буянова Агрипина