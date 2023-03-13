Буяновъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Буяновъ Василий Стефановъ
Мать: Буянова Марья
Бракосочетание
01.07.1894
Жена: Буянова Евдокия
Рождение ребёнка
20.04.1895
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Буянова Евдокия
Рождение ребёнка
29.01.1897
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Буянова Евдокия
Балакаръ
Рождение ребёнка
26.12.1898
Сын: Буяновъ Степанъ
Мать ребёнка: Буянова Евдокия
Рождение ребёнка
1900
Сын: Буяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Буянова Евдокия
Рождение ребёнка
04.11.1901
Сын: Буяновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Буянова Евдокия
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1903
Сын: Буяновъ Николай
Мать ребёнка: Буянова Евдокия
Рождение ребёнка
12.09.1905
Дочь: Буянова Надежда
Мать ребёнка: Буянова Евдокия
Рождение ребёнка
15.10.1908
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Буянова Евдокия
Рождение ребёнка
25.03.1913
Сын: Буяновъ Никита
Мать ребёнка: Буянова Евдокия
Рождение ребёнка
07.02.1918
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Буянова Евдокия