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Буяновъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Буяновъ Василий Стефановъ

Мать: Буянова Марья

Бракосочетание
01.07.1894

Жена: Буянова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1895

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Буянова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1897

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Буянова Евдокия

Балакаръ
Рождение ребёнка
26.12.1898

Сын: Буяновъ Степанъ

Мать ребёнка: Буянова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Сын: Буяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Буянова Евдокия

Рождение ребёнка
04.11.1901

Сын: Буяновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Буянова Евдокия

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1903

Сын: Буяновъ Николай

Мать ребёнка: Буянова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1905

Дочь: Буянова Надежда

Мать ребёнка: Буянова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1908

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Буянова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1913

Сын: Буяновъ Никита

Мать ребёнка: Буянова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1918

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Буянова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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