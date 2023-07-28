Буянова (Бурзянцева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянова (Бурзянцева) Евдокия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.02.1876

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1876

Отец: Бурзянцевъ Михаилъ

Мать: Бурзянцева Елизавѣта

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.07.1894

Муж: Буяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1895

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1897

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ

Балакаръ
Рождение ребёнка
26.12.1898

Сын: Буяновъ Степанъ

Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Сын: Буяновъ Иванъ

Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ

Рождение ребёнка
04.11.1901

Сын: Буяновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1903

Сын: Буяновъ Николай

Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1905

Дочь: Буянова Надежда

Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1908

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1913

Сын: Буяновъ Никита

Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1918

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан