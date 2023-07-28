Буянова (Бурзянцева) Евдокия
Место рождения
Дата рождения20.02.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1876
Отец: Бурзянцевъ Михаилъ
Мать: Бурзянцева Елизавѣта
Бракосочетание
01.07.1894
Муж: Буяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.04.1895
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.01.1897
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ
Балакаръ
Рождение ребёнка
26.12.1898
Сын: Буяновъ Степанъ
Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1900
Сын: Буяновъ Иванъ
Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.11.1901
Сын: Буяновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1903
Сын: Буяновъ Николай
Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.09.1905
Дочь: Буянова Надежда
Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.10.1908
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.03.1913
Сын: Буяновъ Никита
Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.02.1918
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ