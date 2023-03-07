Бурзянцева (Спигина) Елизавѣта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурзянцева (Спигина) Елизавѣта

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.09.1839

Дата смерти

20.06.1897

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1839

Отец: Спигинъ Сурковъ Никифоръ

Мать: Спигина Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.05.1860

Муж: Бурзянцевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1861

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1864

Дочь: Юрина Маремьяна

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1866

Дочь: Миногина Ефимова Татьяна

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1868

Дочь: Гусева Васса

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1872

Сын: Бурзянцевъ Илья

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1876

Дочь: Буянова Евдокия

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1879

Сын: Бурзянцевъ Игнатий

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
20.06.1897
4-я Усерганская волость
Причина смерти: отъ порока сердца
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