Бурзянцева (Спигина) Елизавѣта
Место рождения
Дата рождения01.09.1839
Дата смерти20.06.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1839
Отец: Спигинъ Сурковъ Никифоръ
Мать: Спигина Дарія
Бракосочетание
01.05.1860
Муж: Бурзянцевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
26.08.1861
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
14.02.1864
Дочь: Юрина Маремьяна
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
14.01.1866
Дочь: Миногина Ефимова Татьяна
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
14.08.1868
Дочь: Гусева Васса
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
20.07.1872
Сын: Бурзянцевъ Илья
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
20.02.1876
Дочь: Буянова Евдокия
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
27.01.1879
Сын: Бурзянцевъ Игнатий
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Михаилъ
Смерть
20.06.1897
4-я Усерганская волость
Причина смерти: отъ порока сердца