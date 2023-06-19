Миногина Ефимова (Бурзянцева) Татьяна
Место рождения
Дата рождения14.01.1866
Дата смерти03.05.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1866
Отец: Бурзянцевъ Михаилъ
Мать: Бурзянцева Елизавѣта
Рождение ребёнка
1886
Сын: Ефимовъ Петръ
Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Александръ
Рождение ребёнка
29.11.1888
Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Александръ
Рождение ребёнка
03.11.1890
Сын: Миногинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Александръ
Рождение ребёнка
09.11.1896
Дочь: Кашина Екатерина
Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Александръ
Рождение ребёнка
16.04.1899
Сын: Ефимовъ Георгий
Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Александръ
Рождение ребёнка
16.04.1899
Сын: Ефимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Александръ
Рождение ребёнка
01.08.1901
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Александръ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.1904
Причина смерти: Отъ чахотки