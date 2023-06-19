Миногина Ефимова (Бурзянцева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина Ефимова (Бурзянцева) Татьяна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.01.1866

Дата смерти

03.05.1904

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1866

Отец: Бурзянцевъ Михаилъ

Мать: Бурзянцева Елизавѣта

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Ефимовъ Петръ

Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Александръ

Рождение ребёнка
29.11.1888

Сын: Ефимовъ Миногинъ Николай

Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1890

Сын: Миногинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1896

Дочь: Кашина Екатерина

Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1899

Сын: Ефимовъ Георгий

Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1899

Сын: Ефимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1901

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимовъ Миногинъ Александръ

Смерть
03.05.1904
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ чахотки