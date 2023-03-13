Ефимовъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Ефимовъ Миногинъ Александръ
Мать: Миногина Ефимова Татьяна
Бракосочетание
08.02.1913
Рождение ребёнка
09.08.1915
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ефимова Александра Семенова
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1918
Сын: Ефимов Михаил
Мать ребёнка: Ефимова Александра Семенова