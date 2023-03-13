Ефимовъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимовъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Ефимовъ Миногинъ Александръ

Мать: Миногина Ефимова Татьяна

Бракосочетание
08.02.1913

Жена: Ефимова Александра Семенова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1915

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ефимова Александра Семенова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1918

Сын: Ефимов Михаил

Мать ребёнка: Ефимова Александра Семенова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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