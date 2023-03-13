Ефимова (Селиванова) Александра Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Селиванова) Александра Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1913

Муж: Ефимовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1915

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ефимовъ Петръ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1918

Сын: Ефимов Михаил

Отец ребёнка: Ефимовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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