Ефимова (Селиванова) Александра Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1913
Муж: Ефимовъ Петръ
Рождение ребёнка
09.08.1915
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ефимовъ Петръ
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1918
Сын: Ефимов Михаил
Отец ребёнка: Ефимовъ Петръ