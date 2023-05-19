Гусева (Бурзянцева) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Бурзянцева) Васса

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.08.1868

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1868

Отец: Бурзянцевъ Михаилъ

Мать: Бурзянцева Елизавѣта

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1888

Муж: Гусевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Гусевъ Яковъ

Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ

Рождение ребёнка
29.06.1891

Дочь: Емельянова Марфа

Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1894

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1897

Сын: Гусевъ Степанъ

Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1903

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1906

Сын: Гусевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1908

Сын: Гусевъ Александръ

Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ

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