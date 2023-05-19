Гусева (Бурзянцева) Васса
Место рождения
Дата рождения14.08.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1868
Отец: Бурзянцевъ Михаилъ
Мать: Бурзянцева Елизавѣта
Бракосочетание
08.02.1888
Муж: Гусевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1889
Сын: Гусевъ Яковъ
Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ
Рождение ребёнка
29.06.1891
Дочь: Емельянова Марфа
Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.08.1894
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ
Рождение ребёнка
25.07.1897
Сын: Гусевъ Степанъ
Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ
Рождение ребёнка
14.08.1903
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ
Рождение ребёнка
13.05.1906
Сын: Гусевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ
Рождение ребёнка
12.09.1908
Сын: Гусевъ Александръ
Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ