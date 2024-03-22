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Гусевъ Федоръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.06.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1866

Отец: Гусевъ Тимофей

Мать: Гусева Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1888

Жена: Гусева Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Гусевъ Яковъ

Мать ребёнка: Гусева Васса

Рождение ребёнка
29.06.1891

Дочь: Емельянова Марфа

Мать ребёнка: Гусева Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1894

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Гусева Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1897

Сын: Гусевъ Степанъ

Мать ребёнка: Гусева Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1903

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Гусева Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1906

Сын: Гусевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Гусева Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1908

Сын: Гусевъ Александръ

Мать ребёнка: Гусева Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Гусева Васса

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