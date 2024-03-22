Гусевъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения03.06.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1866
Отец: Гусевъ Тимофей
Мать: Гусева Настасья
Бракосочетание
08.02.1888
Жена: Гусева Васса
Рождение ребёнка
1889
Сын: Гусевъ Яковъ
Мать ребёнка: Гусева Васса
Рождение ребёнка
29.06.1891
Дочь: Емельянова Марфа
Мать ребёнка: Гусева Васса
Рождение ребёнка
01.08.1894
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Гусева Васса
Рождение ребёнка
25.07.1897
Сын: Гусевъ Степанъ
Мать ребёнка: Гусева Васса
Рождение ребёнка
14.08.1903
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Гусева Васса
Рождение ребёнка
13.05.1906
Сын: Гусевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Гусева Васса
Рождение ребёнка
12.09.1908
Сын: Гусевъ Александръ
Мать ребёнка: Гусева Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Гусева Васса