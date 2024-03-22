Гусевъ Тимофей
Место рождения
Дата рождения21.01.1839
Дата смерти27.11.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1839
Отец: Гусевъ Семенъ
Мать: Гусева Матрена
Бракосочетание
02.10.1861
Жена: Гусева Настасья
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Курлейцева Марья Мартьянова
Мать ребёнка: Гусева Настасья
Рождение ребёнка
01.10.1863
Дочь: Гордеева Устинья
Мать ребёнка: Гусева Настасья
Рождение ребёнка
03.06.1866
Сын: Гусевъ Федоръ
Мать ребёнка: Гусева Настасья
Бракосочетание
25.01.1868
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Гусева Настасья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крыгина Евдокия
Мать ребёнка: Гусева Настасья
Смерть
27.11.1911