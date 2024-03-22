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Гусевъ Тимофей

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.01.1839

Дата смерти

27.11.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1839

Отец: Гусевъ Семенъ

Мать: Гусева Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.10.1861

Жена: Гусева Настасья

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Курлейцева Марья Мартьянова

Мать ребёнка: Гусева Настасья

Рождение ребёнка
01.10.1863

Дочь: Гордеева Устинья

Мать ребёнка: Гусева Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1866

Сын: Гусевъ Федоръ

Мать ребёнка: Гусева Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1868

Жена: Гусева Базарова Мавра Абрамова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Гусева Настасья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крыгина Евдокия

Мать ребёнка: Гусева Настасья

Смерть
27.11.1911
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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