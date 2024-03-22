Гусева (Козлова) Настасья
Место рождения
Дата рождения15.10.1841
Дата смерти19.05.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1841
Отец: Козловъ Иванъ
Мать: Козлова Марія
Бракосочетание
02.10.1861
Муж: Гусевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Курлейцева Марья Мартьянова
Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей
Рождение ребёнка
01.10.1863
Дочь: Гордеева Устинья
Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей
Рождение ребёнка
03.06.1866
Сын: Гусевъ Федоръ
Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крыгина Евдокия
Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей
Смерть
19.05.1867