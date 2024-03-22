Гусева (Козлова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Козлова) Настасья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.10.1841

Дата смерти

19.05.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1841

Отец: Козловъ Иванъ

Мать: Козлова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.10.1861

Муж: Гусевъ Тимофей

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Курлейцева Марья Мартьянова

Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей

Рождение ребёнка
01.10.1863

Дочь: Гордеева Устинья

Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1866

Сын: Гусевъ Федоръ

Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крыгина Евдокия

Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей

Смерть
19.05.1867
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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