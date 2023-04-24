Козлова (Сорокина) Марія
Место рождения
Дата рождения1804
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Сорокинъ Иванъ
Мать: Сорокина Наталья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Козловъ Николай
Отец ребёнка: Козловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1829
Сын: Козловъ Василій
Отец ребёнка: Козловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1830
Сын: Козловъ Матвѣй
Отец ребёнка: Козловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Денисова Марія
Отец ребёнка: Козловъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.10.1834
Дочь: Прасковія
Отец ребёнка: Козловъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.01.1837
Сын: Козловъ Григорій
Отец ребёнка: Козловъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.07.1839
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Козловъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.10.1841
Дочь: Гусева Настасья
Отец ребёнка: Козловъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.10.1845
Дочь: Кувшинова Устинья
Отец ребёнка: Козловъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козловъ Иванъ