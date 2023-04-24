Козлова (Сорокина) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Сорокина) Марія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Сорокинъ Иванъ

Мать: Сорокина Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Козловъ Николай

Отец ребёнка: Козловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Козловъ Василій

Отец ребёнка: Козловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Козловъ Матвѣй

Отец ребёнка: Козловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Денисова Марія

Отец ребёнка: Козловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1834

Дочь: Прасковія

Отец ребёнка: Козловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1837

Сын: Козловъ Григорій

Отец ребёнка: Козловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1839

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Козловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1841

Дочь: Гусева Настасья

Отец ребёнка: Козловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1845

Дочь: Кувшинова Устинья

Отец ребёнка: Козловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловъ Иванъ

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