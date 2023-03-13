Сорокина (Бердникова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Бердникова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

17.10.1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Бердниковъ Петръ

Мать: Бердникова Авдотья Пантелеева

Бракосочетание
29.01.1800

Муж: Сорокинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1800

Сын: Сорокинъ Кузма

Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Козлова Марія

Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1805

Сын: Сорокинъ Иванъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1807

Сын: Сорокинъ Тимофей

Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Сорокинъ Григорий

Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1814

Дочь: Полоскова Евдокія

Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1816

Сын: Сорокинъ Федоръ

Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1817

Сын: Сорокинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1823

Дочь: Квашенникова Пелагѣя

Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
17.10.1860
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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