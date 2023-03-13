Сорокина (Бердникова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти17.10.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Бердниковъ Петръ
Бракосочетание
29.01.1800
Муж: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1800
Сын: Сорокинъ Кузма
Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Козлова Марія
Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.08.1805
Сын: Сорокинъ Иванъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.01.1807
Сын: Сорокинъ Тимофей
Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сорокинъ Григорий
Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.08.1814
Дочь: Полоскова Евдокія
Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.02.1816
Сын: Сорокинъ Федоръ
Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.11.1817
Сын: Сорокинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.10.1823
Дочь: Квашенникова Пелагѣя
Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ
Смерть
17.10.1860