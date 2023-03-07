Емельянова (Гусева) Марфа
Место рождения
Дата рождения29.06.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1891
Отец: Гусевъ Федоръ
Мать: Гусева Васса
Бракосочетание
17.02.1910
Муж: Емельяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.04.1911
Сын: Емельяновъ Василий
Отец ребёнка: Емельяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.06.1912
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Емельяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.06.1916
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Емельяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.06.1916
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Емельяновъ Иванъ