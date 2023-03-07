Емельянова (Гусева) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянова (Гусева) Марфа

Емельянова (Гусева) Марфа

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.06.1891

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1891

Отец: Гусевъ Федоръ

Мать: Гусева Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.02.1910

Муж: Емельяновъ Иванъ

Рождение ребёнка
10.04.1911

Сын: Емельяновъ Василий

Отец ребёнка: Емельяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1912

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Емельяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1916

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Емельяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1916

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Емельяновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close