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(Буянова) Анна
(Буянова) Анна
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Место рождения
Балакаръ
Дата рождения
29.01.1897
Пол
Женский
Отец
Буяновъ Иванъ
1876 г.р.
Мать
Буянова (Бурзянцева) Евдокия
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
29.01.1897
Отец:
Буяновъ Иванъ
Мать:
Буянова Евдокия
Балакаръ
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