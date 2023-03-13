(Буянова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Буянова) Анна

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Место рождения

Балакаръ

Дата рождения

29.01.1897

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1897

Отец: Буяновъ Иванъ

Мать: Буянова Евдокия

Балакаръ
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