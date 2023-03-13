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Буяновъ Василий Стефановъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1861

Жена: Буянова Марья

Рождение ребёнка
23.01.1862

Сын: Буяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Буянова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1864

Сын: Буяновъ Петръ

Мать ребёнка: Буянова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Сын: Буяновъ Илья

Мать ребёнка: Буянова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Сын: Буяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Буянова Марья

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Гордеева Евдокия

Мать ребёнка: Буянова Марья

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