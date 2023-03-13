Буяновъ Василий Стефановъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1861
Жена: Буянова Марья
Рождение ребёнка
23.01.1862
Сын: Буяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Буянова Марья
Рождение ребёнка
25.06.1864
Сын: Буяновъ Петръ
Мать ребёнка: Буянова Марья
Рождение ребёнка
1870
Сын: Буяновъ Илья
Мать ребёнка: Буянова Марья
Рождение ребёнка
1876
Сын: Буяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Буянова Марья
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Гордеева Евдокия
Мать ребёнка: Буянова Марья