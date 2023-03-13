Гордеева (Буянова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Буянова) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Буяновъ Василий Стефановъ

Мать: Буянова Марья

Бракосочетание
05.02.1903

Муж: Гордеевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1904

Дочь: Гордеева Таисья

Отец ребёнка: Гордеевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1906

Сын: Гордеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1909

Сын: Гордеевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1914

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Гордеевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1916

Сын: Гордеевъ Степанъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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