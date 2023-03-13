Гордеева (Буянова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Буяновъ Василий Стефановъ
Мать: Буянова Марья
Бракосочетание
05.02.1903
Муж: Гордеевъ Василий
Рождение ребёнка
08.05.1904
Дочь: Гордеева Таисья
Отец ребёнка: Гордеевъ Василий
Рождение ребёнка
16.06.1906
Сын: Гордеевъ Иванъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Василий
Рождение ребёнка
10.07.1909
Сын: Гордеевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Василий
Рождение ребёнка
24.01.1914
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Гордеевъ Василий
Рождение ребёнка
23.12.1916
Сын: Гордеевъ Степанъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Василий