Ляпкина, Бянова (Гордеева) Гликерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1881
Отец: Гордеевъ Григорий
Мать: Гордеева Анастасія
Бракосочетание
27.01.1899
Муж: Ляпкинъ Андрей
Рождение ребёнка
21.04.1901
Дочь: Миногина Александра
Отец ребёнка: Ляпкинъ Андрей
Бракосочетание
16.04.1904
Муж: Буяновъ Петръ
Рождение ребёнка
17.12.1905
Сын: Буяновъ Петръ
Отец ребёнка: Буяновъ Петръ
Рождение ребёнка
24.10.1907
Дочь: Сударчикова$45 Прасковья
Отец ребёнка: Буяновъ Петръ
Рождение ребёнка
01.11.1909
Сын: Буяновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Буяновъ Петръ
Рождение ребёнка
16.02.1911
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Буяновъ Петръ
Рождение ребёнка
11.11.1915
Сын: Буяновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Буяновъ Петръ