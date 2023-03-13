Ляпкина, Бянова (Гордеева) Гликерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкина, Бянова (Гордеева) Гликерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Гордеевъ Григорий

Мать: Гордеева Анастасія

Бракосочетание
27.01.1899

Муж: Ляпкинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1901

Дочь: Миногина Александра

Отец ребёнка: Ляпкинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.04.1904

Муж: Буяновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1905

Сын: Буяновъ Петръ

Отец ребёнка: Буяновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1907

Дочь: Сударчикова$45 Прасковья

Отец ребёнка: Буяновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1909

Сын: Буяновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Буяновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1911

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Буяновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1915

Сын: Буяновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Буяновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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