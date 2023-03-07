Гордеевъ Григорий
Место рождения
Дата рождения16.11.1855
Дата смерти06.09.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1855
Отец: Гордеевъ Василий
Мать: Гордеева Авдотья
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Любимова Евпраксия
Мать ребёнка: Гордеева Анастасія
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ляпкина, Бянова Гликерья
Мать ребёнка: Гордеева Анастасія
Рождение ребёнка
07.09.1884
Дочь: Бахарева Анна
Мать ребёнка: Гордеева Анастасія
Рождение ребёнка
23.06.1891
Сын: Гордеевъ Иванъ
Мать ребёнка: Гордеева Анастасія
Рождение ребёнка
22.12.1895
Сын: Гордеевъ Степанъ
Мать ребёнка: Гордеева Анастасія
Смерть
06.09.1904
Причина смерти: Отъ брюшнаго тифа