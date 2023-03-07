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Гордеевъ Григорий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.11.1855

Дата смерти

06.09.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1855

Отец: Гордеевъ Василий

Мать: Гордеева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Любимова Евпраксия

Мать ребёнка: Гордеева Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ляпкина, Бянова Гликерья

Мать ребёнка: Гордеева Анастасія

Рождение ребёнка
07.09.1884

Дочь: Бахарева Анна

Мать ребёнка: Гордеева Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1891

Сын: Гордеевъ Иванъ

Мать ребёнка: Гордеева Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1895

Сын: Гордеевъ Степанъ

Мать ребёнка: Гордеева Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
06.09.1904
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ брюшнаго тифа
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