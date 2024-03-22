Гордеевъ Василий
Место рождения
Дата рождения1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Гордеевъ Иванъ
Мать: Гордеева Домна
Бракосочетание
30.01.1851
Жена: Гордеева Авдотья
Рождение ребёнка
13.01.1852
Дочь: Гордеева Татьяна
Мать ребёнка: Гордеева Авдотья
Рождение ребёнка
08.11.1852
Дочь: Гордеева Матрена
Мать ребёнка: Гордеева Авдотья
Рождение ребёнка
05.05.1854
Дочь: Гордеева Ирина
Мать ребёнка: Гордеева Авдотья
Рождение ребёнка
16.11.1855
Сын: Гордеевъ Григорий
Мать ребёнка: Гордеева Авдотья
Рождение ребёнка
15.08.1858
Сын: Гордеевъ Миронъ
Мать ребёнка: Гордеева Авдотья
Рождение ребёнка
02.12.1861
Дочь: Щипакина Лукия
Мать ребёнка: Гордеева Авдотья
Рождение ребёнка
20.10.1864
Сын: Гордеевъ Яковъ
Мать ребёнка: Гордеева Авдотья
Рождение ребёнка
21.10.1865
Дочь: Гордеева Прасковья
Мать ребёнка: Гордеева Авдотья
Рождение ребёнка
17.07.1868
Сын: Гордеевъ Илья
Мать ребёнка: Гордеева Авдотья
Рождение ребёнка
1871
Сын: Гордеевъ Василий
Мать ребёнка: Гордеева Авдотья