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Гордеевъ Василий

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Гордеевъ Иванъ

Мать: Гордеева Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1851

Жена: Гордеева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1852

Дочь: Гордеева Татьяна

Мать ребёнка: Гордеева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1852

Дочь: Гордеева Матрена

Мать ребёнка: Гордеева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1854

Дочь: Гордеева Ирина

Мать ребёнка: Гордеева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1855

Сын: Гордеевъ Григорий

Мать ребёнка: Гордеева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1858

Сын: Гордеевъ Миронъ

Мать ребёнка: Гордеева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1861

Дочь: Щипакина Лукия

Мать ребёнка: Гордеева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1864

Сын: Гордеевъ Яковъ

Мать ребёнка: Гордеева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1865

Дочь: Гордеева Прасковья

Мать ребёнка: Гордеева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1868

Сын: Гордеевъ Илья

Мать ребёнка: Гордеева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Сын: Гордеевъ Василий

Мать ребёнка: Гордеева Авдотья

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