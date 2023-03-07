Бахарева (Гордеева) Анна
Место рождения
Дата рождения07.09.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1884
Отец: Гордеевъ Григорий
Мать: Гордеева Анастасія
Бракосочетание
28.01.1902
Муж: Бахаревъ Тихонъ
Рождение ребёнка
22.02.1904
Сын: Бахаревъ Иванъ
Отец ребёнка: Бахаревъ Тихонъ
Рождение ребёнка
26.01.1906
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бахаревъ Тихонъ
Рождение ребёнка
23.08.1908
Дочь: Бахарева Наталья
Отец ребёнка: Бахаревъ Тихонъ
Рождение ребёнка
08.11.1910
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Бахаревъ Тихонъ
Рождение ребёнка
20.09.1913
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Бахаревъ Тихонъ
Рождение ребёнка
16.12.1915
Сын: Бахаревъ Николай
Отец ребёнка: Бахаревъ Тихонъ
Рождение ребёнка
30.09.1918
Сын: Бахаревъ Михаилъ
Отец ребёнка: Бахаревъ Тихонъ