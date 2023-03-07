Бахарева (Гордеева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарева (Гордеева) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.09.1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1884

Отец: Гордеевъ Григорий

Мать: Гордеева Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1902

Муж: Бахаревъ Тихонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1904

Сын: Бахаревъ Иванъ

Отец ребёнка: Бахаревъ Тихонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1906

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бахаревъ Тихонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1908

Дочь: Бахарева Наталья

Отец ребёнка: Бахаревъ Тихонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1910

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Бахаревъ Тихонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1913

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Бахаревъ Тихонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1915

Сын: Бахаревъ Николай

Отец ребёнка: Бахаревъ Тихонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1918

Сын: Бахаревъ Михаилъ

Отец ребёнка: Бахаревъ Тихонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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